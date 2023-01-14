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  • Зеленський прокоментував ракетну атаку по Дніпру: знайдемо всіх причетних до цього терору (ВІДЕО)

Зеленський прокоментував ракетну атаку по Дніпру: знайдемо всіх причетних до цього терору (ВІДЕО)

Сьогодні 19:39
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську ракетну атаку по Дніпру 14 січня. Він запевнив, що всі причетні до цього жахливого терору будуть покарані.

Новости Днепра про Зеленський прокоментував ракетну атаку по Дніпру: знайдемо всіх причетних до цього терору (ВІДЕО)

Український гарант вшанував пам’ять усіх загиблих, а також показав відео майже вщент зруйнованої багатоповерхівки, на яку російські окупанти скорегували свою ракету, чим вбили щонайменше 5 мирних людей. 

“Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну”, – написав Зеленський. 

Нагадаємо, мер міста Борис Філатов наголосив, що завали напівзруйнованої багатоповерхівки, під якими залишаються мирні люди, розбиратимуть всю ніч. Крім того, район, де Росія здійснила свій черговий акт терору, повністю знеструмлено. Станом на 18:30 відомо про п’ятьох загиблих. Ще 39 – поранені, з них семеро дітей.

Що зараз відбувається на місці трагедії – читайте в нашому матеріалі. 

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Новости Днепра про Зеленський прокоментував ракетну атаку по Дніпру: знайдемо всіх причетних до цього терору (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Зеленський прокоментував ракетну атаку по Дніпру: знайдемо всіх причетних до цього терору (ВІДЕО)Русский

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