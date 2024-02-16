Зеленський прокоментував новини про ймовірну смерть Навального

Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом прокоментував інформацію про можливу смерть Навального.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новини про смерть опонента Владіміра Путіна.

Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції, – сказав президент.

В Україні на новини про смерть Навального також відреагував Андрій Єрмак.

Путін – максимальне зло, що боїться будь-якої конкуренції. Життя росіян для нього – це ніщо”, – прокоментував керівник офісу президента України Андрій Єрмак. “Всі закликаючі до переговорів повинні зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє – сила”, – додав він.

Нагадаємо, у колонії помер так званий російський опозиціонер Олексій Навальний. Зауважимо, що команда так званого російського опозиціонера, поки що не підтвердила цю інформацію. До населеного пункту, де розташована в’язниця, вилетів його адвокат, який з’ясовуватиме подробиці.

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