Зеленський пояснив, за яких умов у 2023 році можуть відбутися вибори до парламенту

Президент України зробив важливу заяву щодо виборів до парламенту, які мали провести у 2023 році.

Зеленський у інтерв’ю The Washington Post розповів, що політичні процеси призупинені поки триває воєнний стан.

Востаннє депутатів обирали чотири роки тому, і за планом, восени 2023 року мали відбутися вибори до українського парламенту. Втім, вони не відбудуться, якщо триватиме воєнний стан.

Президент наголосив, що вибори “не на часі”.

За яких умов пройдуть парламентські вибори

Якщо коротко – то спочатку треба виграти війну, і тоді можна говорити про обрання нового складу Верховної Ради.

“Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, через 90 днів проводяться вибори. Це щось подібне до цього. Я не пам’ятаю насправді”, – зазначив президент.

Зауважимо, що під час воєнного стану не має виборів президента, парламенту, а також місцевої влади.

Нагадаємо, раніше Зеленський прокоментував чутки про те, що Україна могла окупувати російські села.

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