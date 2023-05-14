“Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, через 90 днів проводяться вибори. Це щось подібне до цього. Я не пам’ятаю насправді”, – зазначив президент.