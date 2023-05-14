“Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, через 90 днів проводяться вибори. Це щось подібне до цього. Я не пам’ятаю насправді”, – зазначив президент.
Зеленський у інтерв’ю The Washington Post розповів, що політичні процеси призупинені поки триває воєнний стан.
Востаннє депутатів обирали чотири роки тому, і за планом, восени 2023 року мали відбутися вибори до українського парламенту. Втім, вони не відбудуться, якщо триватиме воєнний стан.
Президент наголосив, що вибори “не на часі”.
Якщо коротко – то спочатку треба виграти війну, і тоді можна говорити про обрання нового складу Верховної Ради.
“Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, через 90 днів проводяться вибори. Це щось подібне до цього. Я не пам’ятаю насправді”, – зазначив президент.
Зауважимо, що під час воєнного стану не має виборів президента, парламенту, а також місцевої влади.
Нагадаємо, раніше Зеленський прокоментував чутки про те, що Україна могла окупувати російські села.
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