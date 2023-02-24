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  • Зеленський пояснив, чому почав носити мілітарний одяг та коли знову одягне костюм

Зеленський пояснив, чому почав носити мілітарний одяг та коли знову одягне костюм

Сьогодні 17:11
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Володимир Зеленський розповів, коли знову одягне діловий костюм.

Новости Днепра про Зеленський пояснив, чому почав носити мілітарний одяг та коли знову одягне костюм

Уже рік Зеленський не носить ділові костюми, а одягається в стилі мілітарі. Президент не змінює свої улюблені зелені футболки, навіть на офіційних зустрічах з високими західними чиновниками. Зрозуміло, що для очільника воюючої країни такий вибір вбрання цілком очевидний, але деякі критикують його за це. Втім, Володимир Олександрович поки що не збирається повертатися до костюмів. 

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю виданню ВВС.

Це було б дуже дивно – бути у костюмі. Час змінився, і було б некомфортно говорити з людьми в такій складній ситуації. Я хотів показати їм, що підтримую їх і залишаюся тут. А хтось із моєї команди, хтось із помічників сказав “Може спробувати це?”. У мене був якийсь мілітарі одяг. І я сказав: “Так, звичайно” і одягнувся в нього. Так стало зручніше та зрозуміліше для людей. Бо йде війна, а ти у костюмі», – зазначив Зеленський.

Президент каже, що повернеться до ділових костюмів, коли закінчиться війна.

Володимир Зеленський наголосив, що обов’язково повернеться до класичного костюма, і стане це, найімовірніше, у день перемоги України. «Так, звичайно, я знаю, що так і буде. Після нашої Перемоги. Можливо, у день нашої Перемоги. Але так обов’язково буде, бо тоді я буду президентом мирної країни», – запевнив Зеленський.

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Новости Днепра про Зеленський пояснив, чому почав носити мілітарний одяг та коли знову одягне костюмУкраїнська Новости Днепра про Зеленський пояснив, чому почав носити мілітарний одяг та коли знову одягне костюмРусский

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