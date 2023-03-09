Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО) - Днепр Инфо
Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)
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Сегодня 10:33

У ніч на 9 березня росіяни атакували Україну ракетами.

Новости Днепра про Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

Усього, як повідомив Залужний, було запущено 81 ракету різного базування. Під ударом опинилися Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина.

Новости Днепра про Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Так, на Львівщині ворожа ракета впала у житловій зоні у Золочівському районі. Уже відомо про п’ятьох загиблих.

Новости Днепра про Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине. Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів! – написав Володимир Зеленський.

Та показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (фото вище та далі):

Новости Днепра про Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

Новости Днепра про Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

Роботи з ліквідації наслідків тривають. 

Не пробачимо! Помстимося!   

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