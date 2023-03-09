Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

У ніч на 9 березня росіяни атакували Україну ракетами.

Усього, як повідомив Залужний, було запущено 81 ракету різного базування. Під ударом опинилися Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина.

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Так, на Львівщині ворожа ракета впала у житловій зоні у Золочівському районі. Уже відомо про п’ятьох загиблих.

Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине. Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів! – написав Володимир Зеленський.

Та показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (фото вище та далі):

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Не пробачимо! Помстимося!

Читайте також:

Українська