Зеленський підтримав рішення РНБО про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату

В Україні хочуть заборонити діяльність УПЦ МП

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке повинно заборонити діяльність релігійних організацій в Україні, які пов’язані з РФ. Відповідний документ опублікували на сайті Офісу президента.

По суті, таким чином влада хоче заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату, священнослужителів якої підозрюють в роботі на спецслужби Росії.

Передбачається що до цих організацій будуть застосовані санкції.

Згідно із цим рішенням, Кабмін має у двомісячний термін на розгляд Верховної Ради законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України у зв’язку зі вступом до Ради Європи.

Нагадаємо, після того, як в Києво-Печерській Лаврі під час служби молилися за Росію, за церкви УПЦ МП взялася СБУ. Силовики перевірили деякі регіональні осередки УПЦ. У “московських попів” знайшли літературу, яка пропагує руський мір та інші докази співпраці священнослужителів зі спецслужбами РФ.

Вчора у вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що Україна повинна позбавитися “духовної залежності від РФ”, але потрібно зробити це законним шляхом.

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