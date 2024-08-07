Зеленський підписав законопроект про декриміналізацію дрібних крадіжок: які зміни

Проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна.
Про це йдеться у картці законопроєкту на порталі Верховної Ради України. Також інформацією поділився перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Відтепер покарання за дрібні крадіжки будуть жорсткішими.
Окрім цього зазначимо, що нещодавно кримінальним діянням вважалася дрібна крадіжка у розмірі 300 гривень, однак проект передбачає декриміналізацію дрібних крадіжок майна до 3000 гривень.
Верховна Рада підтримала законопроєкт у липні цього року. Вчора, 6 серпня, проект був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію.
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