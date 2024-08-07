Зеленський підписав законопроект про декриміналізацію дрібних крадіжок: які зміни

Адмінвідповідальність за дрібні крадіжки посилилась.

Проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

Про це йдеться у картці законопроєкту на порталі Верховної Ради України. Також інформацією поділився перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Відтепер покарання за дрібні крадіжки будуть жорсткішими.

за крадіжку до 757 гривень передбачено одне з покарань:

– штраф від 850 до 1700;

– громадські роботи на строк від 20 до 30 годин;

– адміністративний арешт до 5 діб;

– штраф від 850 до 1700; – громадські роботи на строк від 20 до 30 годин; – адміністративний арешт до 5 діб; за крадіжку від 758 до 3028 грн передбачено одне з покарань:

– штраф 1700 – 5100.

– громадські роботи на строк від 30 до 40 годин;

– виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку;

– адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

– штраф 1700 – 5100. – громадські роботи на строк від 30 до 40 годин; – виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку; – адміністративний арешт від 5 до 10 діб. за повторну крадіжку передбачено одне з покарань:

– штраф від 8500 до 17000;

– громадських робіт – 40-60 годин;

– виправних робіт – 1-2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;

– адміністративний арешт – від 10 до 15 діб.

Окрім цього зазначимо, що нещодавно кримінальним діянням вважалася дрібна крадіжка у розмірі 300 гривень, однак проект передбачає декриміналізацію дрібних крадіжок майна до 3000 гривень.

Верховна Рада підтримала законопроєкт у липні цього року. Вчора, 6 серпня, проект був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію.

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