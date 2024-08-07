Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зеленський підписав законопроект про декриміналізацію дрібних крадіжок: які зміни

Сьогодні 12:39
просмотров

Адмінвідповідальність за дрібні крадіжки посилилась.

Новости Днепра про Зеленський підписав законопроект про декриміналізацію дрібних крадіжок: які зміни

Проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна. 

Про це йдеться у картці законопроєкту на порталі Верховної Ради України. Також інформацією поділився перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. 

Відтепер покарання за дрібні крадіжки будуть жорсткішими. 

  • за крадіжку до 757 гривень передбачено одне з покарань:
    – штраф від 850 до 1700;
    – громадські роботи на строк від 20 до 30 годин;
    – адміністративний арешт до 5 діб;
  • за крадіжку від 758 до 3028 грн передбачено одне з покарань:
    – штраф 1700 – 5100.
    – громадські роботи на строк від 30 до 40 годин;
    – виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку;
    – адміністративний арешт від 5 до 10 діб.
  • за повторну крадіжку передбачено одне з покарань:
    – штраф від 8500 до 17000;
    – громадських робіт – 40-60 годин;
    – виправних робіт – 1-2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;
    – адміністративний арешт – від 10 до 15 діб.

Окрім цього зазначимо, що нещодавно кримінальним діянням вважалася дрібна крадіжка у розмірі 300 гривень, однак проект передбачає декриміналізацію дрібних крадіжок майна до 3000 гривень. 

Верховна Рада підтримала законопроєкт у липні цього року. Вчора, 6 серпня, проект був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію.

Читайте також:

Новости Днепра про Зеленський підписав законопроект про декриміналізацію дрібних крадіжок: які зміниУкраїнська Новости Днепра про Зеленський підписав законопроект про декриміналізацію дрібних крадіжок: які зміниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зарахування дітей до школи в Україні перевели в онлайн-режим
    новини України
    Сьогодні 09:53
    Зарахування дітей до школи в Україні перевели в онлайн-режим

    Відтепер усі дії щодо руху учнів між школами можна робити…

    В Україні з’явився перший дитячий вагон: як купити білети
    новини України
    02.08.2024 12:08
    В Україні з’явився перший дитячий вагон: як купити білети

    В Україні стартували продажі квитків на перший в Укрзалізниці дитячий…

    Стартувало подання заяв для вступу на магістратуру: що треба знати
    Новини Дніпра
    01.08.2024 13:24
    Стартувало подання заяв для вступу на магістратуру: що треба знати

    Сьогодні, 1 серпня, почався прийом заяв на магістратуру.

    З елементами захисту: в Україні видаватимуть оновлені водійські посвідчення
    новини України
    01.08.2024 10:06
    З елементами захисту: в Україні видаватимуть оновлені водійські посвідчення

    В сервісних центрах МВС видаватимуть оновлені бланки водійських документів.

    Наверх