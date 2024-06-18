Зеленський підписав Закон, який дозволить з-за кордону безкоштовно дзвонити рідним в Україну

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному порталі Верховної Ради України у проекті Закону №10265.
Згідно з документов, Україна приєднається до спільної з Євросоюзом роумінгової зони, в результаті чого українці отримають нові послуги роумінгу в країнах ЄС у режимі “Роумінг як вдома”.
Це означає, що Закон передбачатиме нову можливість у користуванні роумінгом: відтепер українці знаходячись за кордоном, зокрема у країнах ЄС, зможуть безкоштовно дзвонити та відправляти SMS-повідомлення рідним в Україну протягом чотирьох місяців.
Та сама система запрацює і для європейців, які знаходяться в Україні – вони також зможуть здійснювати дзвінки до країн Європи без додаткової оплати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський підписав закон щодо підвищення штрафів за порушення правил мобілізації.
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