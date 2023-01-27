Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зеленський назвав кількість танків, яка потрібні Україні для наступу

Сьогодні 18:45
просмотров

Збройним силам Україні для проведення наступальних операцій потрібно від 300 до 500 танків.

Новости Днепра про Зеленський назвав кількість танків, яка потрібні Україні для наступу

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Sky News.

“Я не готовий говорити про це дуже докладно, тому що російські окупанти б’ють по наших логістичних центрах. Тому нам зараз потрібно 300 – 500 танків”, – заявив президент.

Президент подякував союзникам, які передають Україні танки, і всьому світу за підтримку. За його словами, кількість танків і терміни, коли вони можуть доїхати до української території, мають вирішальне значення.

“У нас є зброя, щодо якої було ухвалено рішення, а вона досі не доїхала. Буває, що ця зброя їде місяцями. Я не кажу, що в цьому хтось винен, просто кажу, що полегшення настає тоді, коли те, що партнери дають, починає працювати на захист нашої армії”, – сказав президент.

Зеленський пояснив, що ці танки потрібні для наступальних дій на українській землі. Ця броньована техніка потрібна для захисту українців. Глава держави додав, що п’ять, вісім, десять танків не вирішують питання на полі бою.

Читайте також:

Новости Днепра про Зеленський назвав кількість танків, яка потрібні Україні для наступуУкраїнська Новости Днепра про Зеленський назвав кількість танків, яка потрібні Україні для наступуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Аварія на водогоні: чотири міста Дніпропетровської області залишилися без води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Аварія на водогоні: чотири міста Дніпропетровської області залишилися без води

    У п'ятницю, 27 січня, у місті Синельникове сталася аварія на…

    Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:37
    Через ракетний удар 14 січня зруйнована одна із амбулаторій Дніпра: відома сума збитків

    У Дніпра ракетний удар зруйнував медзаклад.

    Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:12
    Широкий проспект та жодного дерева: 10 рідкісних фото Лівобережного у Дніпрі 1980-х років

    Лівобережна частина Дніпра почала інтенсивно забудовуватися близько півстоліття тому. Тепер…

    Мешканець Дніпра облаштував собі незаконну ВІП-парковку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:35
    Мешканець Дніпра облаштував собі незаконну ВІП-парковку

    У Дніпрі демонтували незаконний паркувальний майданчик.

    Наверх