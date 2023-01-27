Зеленський назвав кількість танків, яка потрібні Україні для наступу

Збройним силам Україні для проведення наступальних операцій потрібно від 300 до 500 танків.

“Я не готовий говорити про це дуже докладно, тому що російські окупанти б’ють по наших логістичних центрах. Тому нам зараз потрібно 300 – 500 танків”, – заявив президент.

Президент подякував союзникам, які передають Україні танки, і всьому світу за підтримку. За його словами, кількість танків і терміни, коли вони можуть доїхати до української території, мають вирішальне значення.

“У нас є зброя, щодо якої було ухвалено рішення, а вона досі не доїхала. Буває, що ця зброя їде місяцями. Я не кажу, що в цьому хтось винен, просто кажу, що полегшення настає тоді, коли те, що партнери дають, починає працювати на захист нашої армії”, – сказав президент.

Зеленський пояснив, що ці танки потрібні для наступальних дій на українській землі. Ця броньована техніка потрібна для захисту українців. Глава держави додав, що п’ять, вісім, десять танків не вирішують питання на полі бою.

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