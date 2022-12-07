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Зеленський і «дух України»: журнал Time визначив «Людину року»

Сьогодні 15:10
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Американський журнал Time назвав «Людиною року» президента України Володимира Зеленського і «дух України».

Новости Днепра про Зеленський і «дух України»: журнал Time визначив «Людину року»

Успіх Зеленського як лідера військового часу ґрунтується на тому, що мужність заразна. Це поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишається на місці. Його професійні інстинкти, отримані від діяльності як актора на сцені, означали, що він умів читати натовп і реагувати на його настрої та очікування. Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести їх, — пише Time.

Що стосується «духу України», то «замість того, щоб рятувати своє життя, багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і кинулися захищати свої міста від загарбників».

Новости Днепра про Зеленський і «дух України»: журнал Time визначив «Людину року»

Зазначимо, «Людина року» — конкурс визначних особистостей, груп, ідей або об’єктів, які щорічно, починаючи з 1927 року, публікує на своїй обкладинці американський журнал «Тайм». «Людина року» визначається редакційним керівництвом журналу. Минулого року цей титул отримав Ілон Маск. 

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