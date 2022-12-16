Зеленська відреагувала на удар по рідному Кривому Рогу

Олена Зеленська прокоментувала удар по рідному місту.

Сьогодні, 16 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Дружина президента Олена Зеленська відреагувала атаку по рідному місту. Перша леді зазначила, що ранок п’ятниці почався з масованого російського обстрілу всієї України. Внаслідок цього у багатьох містах була пошкоджена енергетична інфраструктура і вони залишилися без світла і води.

Україна стискає кулаки, але тримається і переможе, – написала Олена Зеленська.

Під час ракетної атаки загинуло троє людей. Ввечері з-під завалів дістали молоду жінку, зараз рятувальники шукають її маленького сина.

Читайте також:

Українська

Автор: