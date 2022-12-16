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Зеленська відреагувала на удар по рідному Кривому Рогу

Сьогодні 18:02
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Олена Зеленська прокоментувала удар по рідному місту.

Новости Днепра про Зеленська відреагувала на удар по рідному Кривому Рогу

Сьогодні, 16 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Дружина президента Олена Зеленська відреагувала атаку по рідному місту. Перша леді зазначила, що ранок п’ятниці почався з масованого російського обстрілу всієї України. Внаслідок цього у багатьох містах була пошкоджена енергетична інфраструктура і вони залишилися без світла і води. 

Україна стискає кулаки, але тримається і переможе, – написала Олена Зеленська. 

Новости Днепра про Зеленська відреагувала на удар по рідному Кривому Рогу

Під час ракетної атаки загинуло троє людей. Ввечері з-під завалів дістали молоду жінку, зараз рятувальники шукають її маленького сина. 

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Новости Днепра про Зеленська відреагувала на удар по рідному Кривому РогуУкраїнська

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