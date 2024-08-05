Зеленій зоні на проспекті Героїв у Дніпрі можуть дати ім’я загиблого заступника міністра МВС Євгена Єніна

У Дніпрі одна із зелених зон може отримати нове ім'я.

Зелену зону, що розташована поблизу будинків №32 та 40 на проспекті Героїв можуть назвати на честь загиблого в авіатрощі під Броварами заступника ексміністра МВС Євгена Єніна.

Принаймні проєкт рішення з такою ініціативною з’явився на сайті Дніпровської міської ради.

Зазначається, що на підставі листів від міністра МЗС Дмитра Кулеби та народних депутатів, міськрада хоче вшанувати пам’ять Євгена Єніна, назвавши його ім’я одну із зелених зон у Дніпрі.

На документі вже є підписи профільних посадовців, але ще немає підпису мера міста Бориса Філатова, тож поки що рішення не ухвалене. Його мають розглянути депутати під час однієї із сесій, а потім затвердити міський голова.

Євген Єнін – що відомо?

Авіатроща в Броварах трапилася 18 січня 2023 року, коли міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та інші посадовці прямували на робочу зустріч. Тоді загинули 14 людей – пасажири та екіпаж гелікоптера, а також цивільні люди, серед яких дитина.

Євген Єнін народився у Дніпрі, навчався у Павлоградській школі №9. Свого часу служив офіцером в оперативних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України. Після цього працював у Міністерстві закордонних справ, а з вересня 2021 став першим заступником Міністра Дениса Монастирського.

Під час війни продовжував роботу в міністерстві, зокрема займався розслідуванням постачання неякісних бронеплит на фронт.

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