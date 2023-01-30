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Здорожчало масло та молоко: фахівці підрахували, як змінилися ціни в Дніпрі та області

Сьогодні 12:36
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На Дніпропетровщині знову здорожчали продукти.

Новости Днепра про Здорожчало масло та молоко: фахівці підрахували, як змінилися ціни в Дніпрі та області

Про це розповіли в управлінні статистики в Дніпропетровській області.

Так, у грудні 2022 ціни зросли на 0,7%. За повідомленням експертів, у межах 3,5–1,2% здорожчали молоко, сири, кисломолочна продукція, масло, хліб, риба, фрукти, кондитерські вироби, безалкогольні напої та сало.

Проте на деякі продукти ціни трохи впали: подешевшали продукти переробки зернових: крупи пшеничні, манні, гречані, ячні, пшоно (на 11%). Також нижчими ціни були на яйця, свинину, яловичину, цукор (на 4,2–0,5%).

Одяг і взуття коштували менше на 4%.

Витрати на медицину збільшилися на майже 1%, що передусім зумовлено здорожчанням амбулаторних послуг (на 1,4%) та фармацевтичної продукції (на 1,1%).

Вартість проїзду в транспорті зросла на 2% в основному внаслідок здорожчання пального. Крім того, зафіксували приріст цін на меблі, мобільний зв’язок, послуги ресторанів та готелів.

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Новости Днепра про Здорожчало масло та молоко: фахівці підрахували, як змінилися ціни в Дніпрі та областіУкраїнська Новости Днепра про Здорожчало масло та молоко: фахівці підрахували, як змінилися ціни в Дніпрі та областіРусский

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