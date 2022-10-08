Збитки для держави 50 мільйонів гривень: судитимуть колишню податковицю із Дніпра

Жінка проігнорувала порушення одного із підприємств Кривого Рогу.

Як повідомили у керівництві Дніпропетровської обласної прокуратури, до суду направили обвинувальний акт щодо колишньої співробітниці податкової служби, яка завдала збитків державі на 50 мільйонів гривень.

Відомо, що підозрювана була заступницею начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області. Під час перевірки одного із промислових гігантів Кривого Рогу допустила службову недбалість. та «не помітила» відсутність сплати екологічного податку. Такими діями вона завдала державі збитків на суму майже 50 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт направили до суду.

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