Збирався з’їхати з квартири та піти в ЗСУ: у Кривому Розі під час ракетного удару загинув велобайкер

У Кривому Розі загинув велобайкер Артур Покутній.

У Кривому Розі під час ракетного удару загинув велобайкер Артур Покутній. Про це повідомив його друг Денис.

Його мама та рідні до останнього сподівалися, що він живий. Хлопець планував вступити до лав ЗСУ, щоб захищати свою сім’ю та країну. На фото вище – його останній веломарафон.

Мама Артура – Аліна Миколаївна, у себе на Facebook оприлюднила останнє листування з сином. Жінка до останнього сподівалася, що хлопця знайдуть живим. Але вночі їй зателефонували правоохоронці та повідомили трагічну звістку.

Пані Аліна розповіла, що Артур орендував квартиру в будинку, біля якого прилетів російський Іскандер. Хлопець планував з’їхати з помешкання та долучитися до ЗСУ.

Хотів зі своєї орендованої квартири нам перевезти свої речі, казав що приставку віддаси Івану, а нам свій величезний телевізор, планшет, Боже, навіщо ти це сказав? Ми тоді ще посміялися, сказали: “Синок не кажи таких речей, але, Артур, ти щось відчував?”. Переглядаючи твої фото, в мене сльози течуть самі по собі, – пише Аліна Миколаївна.

Друзі організували збір для родини Артура. Знайти реквізити можна ТУТ.

Наші щирі співчуття рідним!

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