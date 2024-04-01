Хотів помститися: у Дніпрі чоловік “дистанційно” підірвав гранату в кімнаті, де були жінка та дитина

У Дніпрі затримали чоловіка, який хотів помститися жінці та підірвати її разом з дитиною.

За інформацією Нацполіції, інцидент трапився ще в січні, але затримати підозрюваного вдалося тільки зараз.

У Новокодацькому районі Дніпра стався вибух в квартирі, де перебувала жінка з маленькою дитиною. На щастя, ніхто не постраждав. Граната розірвалася біля вікна і пошкодила скло. Як виявилося пізніше, знайомий родини, до цього залишив там вибухонебезпечний пристрій у “зведеному” стані.

Згодом поліціянти з’ясували, що гранату на підвіконні залишив 36-річний чоловік, який мав давні образи та вирішив таким чином помститися своїй знайомій.

Поліціянти Дніпра затримали чоловіка, який залишив на підвіконні квартири гранату у “зведеному” стані. 28 березня правоохоронці провели в квартирі підозрюваного обшуки. Вони вилучили гранату РГД-5, запал до неї, мобільний телефон та сім картки.

Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру за статтями:

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

умисне знищення або пошкодження майна;

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

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