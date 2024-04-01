Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Хотів помститися: у Дніпрі чоловік “дистанційно” підірвав гранату в кімнаті, де були жінка та дитина

Хотів помститися: у Дніпрі чоловік “дистанційно” підірвав гранату в кімнаті, де були жінка та дитина

Сьогодні 17:14
просмотров

У Дніпрі затримали чоловіка, який хотів помститися жінці та підірвати її разом з дитиною.

Новости Днепра про Хотів помститися: у Дніпрі чоловік

За інформацією Нацполіції, інцидент трапився ще в січні, але затримати підозрюваного вдалося тільки зараз.

У Новокодацькому районі Дніпра стався вибух в квартирі, де перебувала жінка з маленькою дитиною. На щастя, ніхто не постраждав. Граната розірвалася біля вікна і пошкодила скло. Як виявилося пізніше, знайомий родини, до цього залишив там вибухонебезпечний пристрій у “зведеному” стані. 

Згодом поліціянти з’ясували, що гранату на підвіконні залишив 36-річний чоловік, який мав давні образи та вирішив таким чином помститися своїй знайомій. 

Поліціянти Дніпра затримали чоловіка, який залишив на підвіконні квартири гранату у “зведеному” стані. 28 березня правоохоронці провели в квартирі підозрюваного обшуки. Вони вилучили гранату РГД-5, запал до неї, мобільний телефон та сім картки. 

Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру за статтями: 

  • незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
  • умисне знищення або пошкодження майна;

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Новости Днепра про Хотів помститися: у Дніпрі чоловік

Новости Днепра про Хотів помститися: у Дніпрі чоловік

Читайте також:

Новости Днепра про Хотів помститися: у Дніпрі чоловік Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про штормовий вітер
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:47
    Зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про штормовий вітер

    У Дніпрі очікується штормовий вітер.

    В одному з районів Дніпра ще 40 років тому існували дерев’яні бараки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:31
    В одному з районів Дніпра ще 40 років тому існували дерев’яні бараки (ФОТО)

    Після Другої світової війни у різних районах Дніпра було збудовано…

    У Дніпрі вперше пересадили нирку від мами до дитини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:09
    У Дніпрі вперше пересадили нирку від мами до дитини

    У Дніпрі вперше в області пересадили нирку дитині.

    Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 квітня: дзвінки з податкової та зростання мінімалки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:34
    Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 квітня: дзвінки з податкової та зростання мінімалки

    З сьогоднішнього дня на мешканців Дніпра чекає низка змін. Мінімальна…

    Наверх