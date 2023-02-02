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  • Збирав на авто для військових та лікування вигаданої хвороби: у Кам’янському викрили псевдоволонтера

Збирав на авто для військових та лікування вигаданої хвороби: у Кам’янському викрили псевдоволонтера

Сьогодні 11:04
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Будьте обачні!

Новости Днепра про Збирав на авто для військових та лікування вигаданої хвороби: у Кам'янському викрили псевдоволонтера

У Кам’янському чоловік збирав кошти нібито на автомобіль для військових та на лікування вигаданої хвороби.

За даними слідства, підозрюваний повідомив своєму керівництву за місцем роботи, що він занедужав на тяжку хворобу і потребує значних коштів на лікування. Довірившись чоловіку, колеги розпочали добровільний збір грошей. Зібрані кошти віддали “хворому”, а він витратив їх на особисті потреби.

На цьому 21-річний чоловік не зупинився. Пізніше, назвавшись волонтером, він розпочав збір грошей на автомобіль для військових ЗСУ. Однак і цього разу гроші, які перерахували довірливі люди на потреби українських військових, чоловік витратив на особисті потреби.

31 січня “волонтеру” повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Новости Днепра про Збирав на авто для військових та лікування вигаданої хвороби: у Кам'янському викрили псевдоволонтераУкраїнська

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