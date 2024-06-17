Збірна України розгромно програла у першому матчі на Євро

Перший матч був невдалим для збірної України на Євро-2024.

Завершився перший матч нашої збірної на Євро-2024. На жаль, на старті чемпіонату збірна України поступилася Румунії в першому матчі на Євро з результатом 3:0. Це друга найбільша поразка українців на рівні Євро.

Голи: Станчу, 29, Марин, 53, Дрегуш, 57.

У наступному турі ми зіграємо проти Словаччини, 21 червня, а у завершальному — проти Бельгії. Напряму у плей-оф Євро вийдуть топ-2 команди групи.

Читайте також:

Українська

Автор: