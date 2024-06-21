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Збірна України перемогла Словаччину у матчі Євро-2024

Сьогодні 18:14
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Національна збірна з футболу виборола перемогу у матчі.

Новости Днепра про Збірна України перемогла Словаччину у матчі Євро-2024

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

На 17-й хвилині матчу Словаччина відкрила рахунок.

Перший гол забив Миколай Шапаренко на 54 хвилині, чим зрівняв рахунок із суперниками.

На 80 хвилині Роман Яремчук забив вирішальний гол до воріт збірної Словаччини.

Збірна України перемогла Словаччину у матчі Євро-2024 з рахунком 2:1.

Новости Днепра про Збірна України перемогла Словаччину у матчі Євро-2024

Це перша перемога національної збірної України на Євро-2024. Нагадаємо, перед цим збірна України поступилася Румунії в першому матчі на Євро з результатом 3:0. 

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Новости Днепра про Збірна України перемогла Словаччину у матчі Євро-2024Українська Новости Днепра про Збірна України перемогла Словаччину у матчі Євро-2024Русский

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