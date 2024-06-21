Збірна України перемогла Словаччину у матчі Євро-2024

Національна збірна з футболу виборола перемогу у матчі.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

На 17-й хвилині матчу Словаччина відкрила рахунок.

Перший гол забив Миколай Шапаренко на 54 хвилині, чим зрівняв рахунок із суперниками.

На 80 хвилині Роман Яремчук забив вирішальний гол до воріт збірної Словаччини.

Збірна України перемогла Словаччину у матчі Євро-2024 з рахунком 2:1.

Це перша перемога національної збірної України на Євро-2024. Нагадаємо, перед цим збірна України поступилася Румунії в першому матчі на Євро з результатом 3:0.

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