Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зберігається значний дефіцит: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Зберігається значний дефіцит: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Сьогодні 10:41
просмотров

У ДТЕК зазначають, що в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак.

Новости Днепра про Зберігається значний дефіцит: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Але енергетики роблять все можливе, щоб проводити відключення згідно зі стабілізаційними графіками до 24:00 3 лютого.

Тому подивитися, коли світло можуть вимкнути у вас, можна:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Просимо вас помірно користуватися електроенергією – вимкнути всі прилади з розетки в період відключення. Після того, як світло з’явилось, вмикати їх по черзі. Це допоможе уникнути масштабних аварій на електромережах через перевантаження, – зазначають енергетики.

Вистоїмо та переможемо! 

Читайте також:

Новости Днепра про Зберігається значний дефіцит: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про Зберігається значний дефіцит: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світлаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кам’янському місцевий мешканець у квартирі тримав гранати (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:21
    У Кам’янському місцевий мешканець у квартирі тримав гранати (ФОТО)

    У поліцію Кам'янського повідомили, що 41-річний місцевий житель може бути…

    Отруїлася продуктами горіння: на Дніпропетровщині через пожежу постраждала 82-річна жінка
    Новини Дніпра
    Вчора 16:01
    Отруїлася продуктами горіння: на Дніпропетровщині через пожежу постраждала 82-річна жінка

    Сьогодні, 2 лютого, о 07:01 на лінію «101» повідомили про…

    Розміновував Херсонщину: на війні загинув розвідник-сапер із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Вчора 15:28
    Розміновував Херсонщину: на війні загинув розвідник-сапер із Дніпропетровщини

    Вічна пам'ять Герою!

    На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який агітував за СРСР
    Новини Дніпра
    Вчора 14:03
    На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який агітував за СРСР

    Житель Марганця через соцмережі агітував за комуністичний тоталітарний режим.

    Наверх