Зберігається значний дефіцит: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Але енергетики роблять все можливе, щоб проводити відключення згідно зі стабілізаційними графіками до 24:00 3 лютого.
Тому подивитися, коли світло можуть вимкнути у вас, можна:
Просимо вас помірно користуватися електроенергією – вимкнути всі прилади з розетки в період відключення. Після того, як світло з’явилось, вмикати їх по черзі. Це допоможе уникнути масштабних аварій на електромережах через перевантаження, – зазначають енергетики.
Вистоїмо та переможемо!
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