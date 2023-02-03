Зберігається значний дефіцит: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

У ДТЕК зазначають, що в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак.

Але енергетики роблять все можливе, щоб проводити відключення згідно зі стабілізаційними графіками до 24:00 3 лютого.

Тому подивитися, коли світло можуть вимкнути у вас, можна:

тут, якщо ви абонент ДТЕК;

тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Просимо вас помірно користуватися електроенергією – вимкнути всі прилади з розетки в період відключення. Після того, як світло з’явилось, вмикати їх по черзі. Це допоможе уникнути масштабних аварій на електромережах через перевантаження, – зазначають енергетики.

Вистоїмо та переможемо!

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