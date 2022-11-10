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  • Зберігав наркотики та зброю: у Кривому Розі у чоловіка знайшли заборонені предмети

Зберігав наркотики та зброю: у Кривому Розі у чоловіка знайшли заборонені предмети

Сьогодні 18:45
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У Кривому Розі чоловік зберігав велику кількість наркотиків та зброї.

Новости Днепра про Зберігав наркотики та зброю: у Кривому Розі у чоловіка знайшли заборонені предмети

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

У квартирі 28-річного чоловіка знайшли 80 пакетиків з канабісом, 17 трубочок з метамфетаміном, 8 скляних банок різного об’єму з наркотиками, знаряддя для фасування наркотиків та електронні ваги.

Також у нього вилучили саморобну рушницю, травматичний пістолет, револьвер та патрони різного калібру.

Відомо, що чоловік раніше був засуджений. Все вилучене при обшуку відправили на дослідження, а затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці планують відкрити ще одну справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про Зберігав наркотики та зброю: у Кривому Розі у чоловіка знайшли заборонені предмети

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Новости Днепра про Зберігав наркотики та зброю: у Кривому Розі у чоловіка знайшли заборонені предметиУкраїнська Новости Днепра про Зберігав наркотики та зброю: у Кривому Розі у чоловіка знайшли заборонені предметиРусский

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