“Завжди любив гратися на підвіконні”: на Дніпропетровщині 5-річний хлопчик випав з вікна

У Кривому Розі на Дніпропетровщині хлопчик випав з вікна 2-го поверху.

Нещодавно у Кривому Розі дитина випала з вікна 2-го поверху. Як розповіла медик Тетяна Романчук, батьки в той момент були вдома разом з іншими дітьми.

Отримавши виклик, лікарі “швидкої” негайно прибули на місце. Дитину оглянули та забрали до лікарні. Батько розповів, що 5-річний син любив гратися на підвіконні, але до цього все було гаразд.

Лікарі діагностували у хлопчика черепно-мозкову травму і пошкодження кінцівок.

“Найчастіше такі сумні випадки трапляються тоді, коли дитина залишається в кімнаті без нагляду дорослих. А ще – не заохочуйте дітей гратися на підвіконнях. Також не варто забувати, що “москітна” сітка не витримає вагу будь-якої дитини, отже, не врятує її від падіння”, – йдеться у повідомленні.

Медики рекомендують встановлювати на вікна ручки з замком, якщо у родині є діти.

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