“Завжди любив гратися на підвіконні”: на Дніпропетровщині 5-річний хлопчик випав з вікна

Нещодавно у Кривому Розі дитина випала з вікна 2-го поверху. Як розповіла медик Тетяна Романчук, батьки в той момент були вдома разом з іншими дітьми.
Отримавши виклик, лікарі “швидкої” негайно прибули на місце. Дитину оглянули та забрали до лікарні. Батько розповів, що 5-річний син любив гратися на підвіконні, але до цього все було гаразд.
Лікарі діагностували у хлопчика черепно-мозкову травму і пошкодження кінцівок.
“Найчастіше такі сумні випадки трапляються тоді, коли дитина залишається в кімнаті без нагляду дорослих. А ще – не заохочуйте дітей гратися на підвіконнях. Також не варто забувати, що “москітна” сітка не витримає вагу будь-якої дитини, отже, не врятує її від падіння”, – йдеться у повідомленні.
Медики рекомендують встановлювати на вікна ручки з замком, якщо у родині є діти.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі та області знову всю добу діятимуть графіки погодинних…
Чоловік позбавив волі працівника заправки, бо здалося, що той винен…
Субсидія може значно полегшити оплату комунальних послуг, але щоб її…
На Дніпропетровщині під суд підуть два посадовці міськради та підрядник,…