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Завтра зранку додадуть вагони до потягів з Дніпра до Львова

Сьогодні 22:49
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"Укрзалізниця" додає додаткові вагони до поїздів у/із Дніпра.

Новости Днепра про Завтра зранку додадуть вагони до потягів з Дніпра до Львова

Це пов’язано з нестачою місць, дуже великий попит на напрямки. Хто ще не може купити квиток: нові з’являються о 08:00 ранку. Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Новости Днепра про Завтра зранку додадуть вагони до потягів з Дніпра до Львова

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