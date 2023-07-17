Завтра зранку додадуть вагони до потягів з Дніпра до Львова

Це пов’язано з нестачою місць, дуже великий попит на напрямки. Хто ще не може купити квиток: нові з’являються о 08:00 ранку. Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
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