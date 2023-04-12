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Завтра в Дніпрі три вулиці залишаться без світла: адреси

Сьогодні 19:15
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Завтра, 13 квітня, приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи, у зв’язку з цим з 08:00 до 17:00 буде відсутнє електроживлення на трьох вулицях. 

Новости Днепра про Завтра в Дніпрі три вулиці залишаться без світла: адреси

Світла завтра не буде за такими адресами:

  • -вул. Брестська: 18, 20, 22, 24;
  • -вул. Промислова: 1Г, 3А;
  • -вул. Фабрично-Заводська: 27Б, 58, 60, 60А, 62.

Станом на 18:00 сьогоднішнього дня бригади КП «Дніпроводоканал» без відключення води завершують роботи за заявками містян, що надійшли до «Контакт центру» Дніпровської мерії .

Сьогодні у роботі було більше чотирьох десятків об’єктів на очищення засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання.

На підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях  аварії чи знеструмлення відсутні.

Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста у разі необхідності готові оперативно приступити до ліквідації аварійних ситуацій, а також до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також пошкоджень на мережах водопостачання.

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Новости Днепра про Завтра в Дніпрі три вулиці залишаться без світла: адресиУкраїнська Новости Днепра про Завтра в Дніпрі три вулиці залишаться без світла: адресиРусский

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