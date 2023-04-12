Завтра в Дніпрі три вулиці залишаться без світла: адреси

Світла завтра не буде за такими адресами:
Станом на 18:00 сьогоднішнього дня бригади КП «Дніпроводоканал» без відключення води завершують роботи за заявками містян, що надійшли до «Контакт центру» Дніпровської мерії .
Сьогодні у роботі було більше чотирьох десятків об’єктів на очищення засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання.
На підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях аварії чи знеструмлення відсутні.
Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста у разі необхідності готові оперативно приступити до ліквідації аварійних ситуацій, а також до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також пошкоджень на мережах водопостачання.
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