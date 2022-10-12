Сьогодні в Дніпрі поховають одну з жертв ракетного удару

У середу, 12 жовтня, поховають одну з жертв вибухів, які пролунали у Дніпрі внаслідок масованої ворожої ракетної атаки у понеділок, 10 жовтня.

Про це у соцмережі повідомив брат загиблого.

Під час ракетного удару по Дніпру… загинув мій брат Володимир. ….СТАРШИЙ БРАТ… Поховання завтра 12.10.2022 за адресою ж/м Червоний Камінь будинок 3 в 11.30, – йдеться у повідомленні.

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