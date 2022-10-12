Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сьогодні в Дніпрі поховають одну з жертв ракетного удару

Сьогодні 08:00
просмотров

У середу, 12 жовтня, поховають одну з жертв вибухів, які пролунали у Дніпрі внаслідок масованої ворожої ракетної атаки у понеділок, 10 жовтня.

Новости Днепра про Сьогодні в Дніпрі поховають одну з жертв ракетного удару

Про це у соцмережі повідомив брат загиблого.

Під час ракетного удару по Дніпру… загинув мій брат Володимир. ….СТАРШИЙ БРАТ…   Поховання завтра 12.10.2022 за адресою ж/м Червоний Камінь будинок 3 в 11.30, – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Новости Днепра про Сьогодні в Дніпрі поховають одну з жертв ракетного ударуУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні в Дніпрі поховають одну з жертв ракетного ударуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв’язку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:44
    Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв’язку

    10 жовтня Дніпро та область масово атакували ракетами.

    Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:20
    Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні

    Штраф автомобілісту у Дніпрі можуть виписати навіть без його присутності.…

    Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:24
    Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС

    Стосується це Дніпра та області, а також всієї України.

    На Дніпропетровщині загорілася багатоповерхівка: є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині загорілася багатоповерхівка: є постраждалі

    12-го жовтня, о 04:11,на вулиці Соборній міста Покров Нікопольського району,…

    Наверх