Сьогодні в Дніпрі поховають одну з жертв ракетного удару

Про це у соцмережі повідомив брат загиблого.
Під час ракетного удару по Дніпру… загинув мій брат Володимир. ….СТАРШИЙ БРАТ… Поховання завтра 12.10.2022 за адресою ж/м Червоний Камінь будинок 3 в 11.30, – йдеться у повідомленні.
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