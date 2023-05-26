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У бою на Харківщині загинув криворіжець Олександр Шабрат

Сьогодні 21:15
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27 травня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з лікарень міста.

Новости Днепра про У бою на Харківщині загинув криворіжець Олександр Шабрат

Враховуючи масштаби завданих руйнувань, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни, ймовірно, вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400.“Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей.

З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку. ”

Наразі відомо про двох загиблих – 69-річний чоловік просто проходив повз закладу на момент прильоту, іншого загиблого знайшли під завалами ветклініки, яка вщент розвалена ракетою. Там також загинуло багато тварин.

Наразі поліція розгорнула намети для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару.
Також про отримання травм або пошкодження майна через російську атаку, містяни можуть повідомляти на лінію «102».

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Новости Днепра про У бою на Харківщині загинув криворіжець Олександр ШабратУкраїнська Новости Днепра про У бою на Харківщині загинув криворіжець Олександр ШабратРусский

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