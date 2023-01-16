Завтра попрощаються з відомим тренером Михайлом Кореновським, який загинув внаслідок ракетного удару по Дніпру

Унаслідок цього теракту загинув заслужений тренер України з боксу Михайло Кореновський.
У чоловіка залишилась дружина і дві маленькі доньки – вони вижили, бо на момент обстрілу гуляли на вулиці.
Похорон Михайла відбудеться завтра о 12:00 на Запорізькому кладовищі.
Співчуття рідним та близьким чоловіка. Вічна пам’ять!
Нагадаємо, раніше ми писали, як зараз виглядає будинок у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета (ФОТО).
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