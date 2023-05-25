Заволодів 4-ма мільйонами бюджетних коштів: судитимуть мера Апостолового на Дніпропетровщині

Міського голову міста Апостолове, що на Дніпропетровщині, будуть судити.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Так, за даними слідства, судитимуть міського голову містечка Апостолово, що на Дніпропетровщині. Мова йде про Андрія Осу, який очолює місто з 2020 року. Раніше повідомлялося, що йому оголосили про підозру про заволодіння бюджетними коштами. Тепер же справу скерували до суду.

Як повідомили в прокуратурі, протягом 2020-2022 років міський голова та низка інших посадових осіб організували схему, завдяки якій змогли заволодіти 4 мільйонами гривень бюджетних коштів. Для цього мер Апостолового, очільники сімох тергромад та керівники комунальних підприємств, брали для виконання тендерів підконтрольні їм компанії.

За два роки було проведено 12 тендерів через систему «PROZORRO» на ремонт об’єктів освіти, культури та охорони здоров’я на території Криворізького району. За цей час посадовцями було укладено ряд договорів з підконтрольними підприємствами.

У подальшому в актах виконаних робіт систематично завищувались обсяги та вартість будівельних матеріалів з метою отримання надприбутків, а кошти розподілялись між учасниками, – йдеться у повідомленні прокуратури. Унаслідок цих дій, фігуранти справи завдали понад 4 млн гривень збитків територіальним громадам області. Наразі майно мера Апостолового та ще 15 причетних до справи осіб – арештували. Мова йде про 28 транспортних засобів, 25 об’єктів нерухомості, банківські рахунки та грошові кошти. Наразі мера міста відсторонили від посади. Попереду на нього та усіх причетних до справи чекає суд.

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