Заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку»: Коломойський отримав нову підозру він НАБУ

Сьогодні, 7 вересня, детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Про це пише пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, який на той момент був головою Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами «ПриватБанку» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України, – йдеться у повідомленні НАБУ.

Наразі серед підозрюваних:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;

колишній голова правління “Приватбанку”;

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку (одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з банком);

заступник голови правління “Приватбанку” – директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства “Приватбанку”;

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу “Приватбанку”.

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку затримали у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

У НАБУ додали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами “ПриватБанку”. За трьома попередніми епізодами напередодні обвинувальний акт скерували до суду.

Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи, але з осені 2019 року справа перейшла до детективів НАБУ. У відомстві зазначають, що загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

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