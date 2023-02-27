«Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Пиріжки, булочки та хліб можна було купити прямо на вулиці, або як це називалося тоді: «з машини».
Також на вулиці на розкладці можна було купити газету. Інтернету не було, новини дізнавалися з газет та телевізора.
У центрі міста були телефонні автомати. Щоб зателефонувати, потрібні були копійки або спеціальна карта від «Укртелекому».
Але дещо залишилось у Дніпрі незмінним.
Ринок, як і раніше, є найпопулярнішим у Дніпрі, хоча асортимент товарів тут зменшився в рази.
Деякі популярні раніше та перші ТЦ Дніпра сьогодні переживають розруху та забуття, а в середині 1990-х вони ще трималися.
Так виглядав «Дитячий світ» після своєї останньої реконструкції і перед знесенням.
Замість каруселі біля ЦУМу був фонтан. У теплу пору року він був весь «обліплений» любителями освіжитися холодною водою. А ще це було місце зустрічі. Фонтану давно немає, але зустрічі та побачення у Дніпрі, як і раніше, призначають на цьому місці.
Замість ТЦ на Європейській площі та поряд з нею працював ринок. Місце було жваве, галасливе, одяг міряли стоячи на газетці, тут продавали пиріжки, одяг, овочі і все, що завгодно. Через антисанітарію бувало, що однією з центральних вулиць міста пробігали щури.
У різних куточках міста працювали вуличні «кафе». Зараз столики та парасольки стали стильнішими, але кафе та ресторани у теплу пору року влаштовують «літню терасу».
На дорогах нечасто можна було зустріти іномарку. Здебільшого всі їздили на «Жигулях» різних моделей.
Небезпечні «покатушки» ззаду на хвості трамвая – улюблена розвага дітей 1990-х.
фото: В. Рязанов, блог Артема Костюка.
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