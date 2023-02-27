Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

«Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Сьогодні 17:50
просмотров

1990-ті роки були нещодавно, але сам Дніпро за цей час сильно змінився. З ринків зникли продавці «на газетках», біля великих магазинів та в центрі міста більше не торгують пиріжками, на стінах будинків немає телефонних автоматів, а вулицями їздить багато іномарок. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядало наше місто у середині 1990-х років.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Пиріжки, булочки та хліб можна було купити прямо на вулиці, або як це називалося тоді: «з машини».

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Також на вулиці на розкладці можна було купити газету. Інтернету не було, новини дізнавалися з газет та телевізора.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

У центрі міста були телефонні автомати. Щоб зателефонувати, потрібні були копійки або спеціальна карта від «Укртелекому».

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Але дещо залишилось у Дніпрі незмінним.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Ринок, як і раніше, є найпопулярнішим у Дніпрі, хоча асортимент товарів тут зменшився в рази.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Деякі популярні раніше та перші ТЦ Дніпра сьогодні переживають розруху та забуття, а в середині 1990-х вони ще трималися.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Так виглядав «Дитячий світ» після своєї останньої реконструкції і перед знесенням.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Замість каруселі біля ЦУМу був фонтан. У теплу пору року він був весь «обліплений» любителями освіжитися холодною водою. А ще це було місце зустрічі. Фонтану давно немає, але зустрічі та побачення у Дніпрі, як і раніше, призначають на цьому місці.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Замість ТЦ на Європейській площі та поряд з нею працював ринок. Місце було жваве, галасливе, одяг міряли стоячи на газетці, тут продавали пиріжки, одяг, овочі і все, що завгодно. Через антисанітарію бувало, що однією з центральних вулиць міста пробігали щури.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

У різних куточках міста працювали вуличні «кафе». Зараз столики та парасольки стали стильнішими, але кафе та ресторани  у теплу пору року влаштовують «літню терасу».

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

На дорогах нечасто можна було зустріти іномарку. Здебільшого всі їздили на «Жигулях» різних моделей.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

Небезпечні «покатушки» ззаду на хвості трамвая – улюблена розвага дітей 1990-х.

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

 

фото: В. Рязанов, блог Артема Костюка. 

Читайте також:

Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)Українська Новости Днепра про «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці

    Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького…

    До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займався
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:48
    До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займався

    У Дніпрі відомий телеведучий зустрівся зі школярами.

    У Дніпрі в одному із парків облаштували укриття: може вмістити до 50 осіб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:11
    У Дніпрі в одному із парків облаштували укриття: може вмістити до 50 осіб

    У Дніпрі в парку «Новокодацький» облаштували укриття.

    У Кам’янському знайшли хулігана, який кинув камінь у кабіну машиніста
    Сьогодні 16:47
    У Кам’янському знайшли хулігана, який кинув камінь у кабіну машиніста

    На Дніпропетровщині знайшли підлітка, який ледь не вбив машиніста.

    Наверх