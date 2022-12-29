Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Затримуються потяги, які курсують через Дніпро

Сьогодні 09:49
просмотров

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через знеструмлення.

Новости Днепра про Затримуються потяги, які курсують через Дніпро

У четвер, 29 грудня, стало відомо про затримку декількох поїздів, що курсують через Дніпро. Як повідомили в Укрзалізниці, це сталося через точкове знеструмлення інфраструктури. У той де час всі “Фортеці незламності” на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей.

Так, затримуються наступні потяги, які курсують через Дніпропетровщину:

№38 Київ-Запоріжжя (+ 0:36);
№275 Київ-Запоріжжя (+ 0:41).

Читайте також:

Новости Днепра про Затримуються потяги, які курсують через ДніпроУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Дніпрі вилучили лінію для виробництва нелегального алкоголю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    В Дніпрі вилучили лінію для виробництва нелегального алкоголю

    Співробітники податкової інспекції та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України провели…

    Як працює громадський транспорт у Дніпрі вранці 29 грудня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Як працює громадський транспорт у Дніпрі вранці 29 грудня

    Вранці у четвер, 29 грудня, у Дніпрі запустили технічні рейси…

    У Дніпрі та області екстрено вимкнули світло через загрозу ракетних ударів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:45
    У Дніпрі та області екстрено вимкнули світло через загрозу ракетних ударів

    У Дніпрі екстрено вимкнули світло через загрозу ракетних ударів.

    Сили оборони збили 11 ворожих дронів та вразили пункти управління РФ, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Сили оборони збили 11 ворожих дронів та вразили пункти управління РФ, – Генштаб

    Вночі 29 грудня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харкова 13…

    Наверх