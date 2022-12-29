Затримуються потяги, які курсують через Дніпро

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через знеструмлення.

У четвер, 29 грудня, стало відомо про затримку декількох поїздів, що курсують через Дніпро. Як повідомили в Укрзалізниці, це сталося через точкове знеструмлення інфраструктури. У той де час всі “Фортеці незламності” на вокзалах мають резервне живлення та прихищають людей.

Так, затримуються наступні потяги, які курсують через Дніпропетровщину:

№38 Київ-Запоріжжя (+ 0:36);

№275 Київ-Запоріжжя (+ 0:41).

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