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  • Затриманих священників УПЦ (МП) можуть обміняти на полонених українців, – представник ГУР

Затриманих священників УПЦ (МП) можуть обміняти на полонених українців, – представник ГУР

Сьогодні 17:15
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Наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об’єктах УПЦ МП.

Новости Днепра про Затриманих священників УПЦ (МП) можуть обміняти на полонених українців, - представник ГУР

Ймовірно, затриманих зрадників можуть долучити до обмінного фонду.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з’являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати, – сказав він.

Безумовно, питання з функціонуванням УПЦ МП має бути вирішене. Представник ГУР МО додав, що це важливо для гарантії національної безпеки України.

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Новости Днепра про Затриманих священників УПЦ (МП) можуть обміняти на полонених українців, - представник ГУРУкраїнська

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