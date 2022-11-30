Затриманих священників УПЦ (МП) можуть обміняти на полонених українців, – представник ГУР

Ймовірно, затриманих зрадників можуть долучити до обмінного фонду.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з’являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати, – сказав він.
Безумовно, питання з функціонуванням УПЦ МП має бути вирішене. Представник ГУР МО додав, що це важливо для гарантії національної безпеки України.
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