Затримання на Європейській площі в Дніпрі: стали відомі деталі

У поліції розповіли деталі затримання молодика на Європейській площі.

Днями на Європейській площі жителі Дніпра стали свідками затримання невідомого молодика, коли той стояв з грошима біля обмінника. Як повідомили в Нацполіції 14 серпня, правоохоронці тоді затримали чоловіка, який за 1,5 тиc дол пообіцяв вплинути на хід досудового розслідування.

22-річний чоловік обіцяв фігуранту кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного обігу зброї, що домовиться про знищення частини речових доказів, а в разі несплати потрібної суми, навпаки, погрожував пришвидшити розслідування та вплинути на збільшення строку покарання. За скоєне йому загрожує до восьми років в’язниці з конфіскацією майна.

Поліцейська спецоперація із затримання порушника відбулася в центрі Дніпра за участі слідчих та спецпризначенців. Чоловік саме отримав гроші за свою обіцянку вплинути на хід досудового розслідування.

Наразі слідчі повідомили 22-річному чоловіку підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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