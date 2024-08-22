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Затримали жителя Дніпропетровщини, який майже тиждень вечорами таємно заходив “у гості” до знайомих

Сьогодні 17:39
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У П'ятихатках на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який вечорами заходив "у гості" до односельчан.

Новости Днепра про Затримали жителя Дніпропетровщини, який майже тиждень вечорами таємно заходив

29-річний житель П’ятихаток за тиждень обікрав чотири хати. Чоловік чекав, коли господарі ввечері зайдуть до будинку і потім нишпорив у них в дворі. 

Протягом тижня зловмисник скоїв чотири крадіжки з територій приватних домоволодінь. Правоохоронці з’ясували, що крадій проникав на територію подвір’я пізно ввечері, коли господарі вже знаходились в будинку.

Здобиччю крадія стали – генератор, металошукач та ноутбук. Також під час слідчих дій з’ясувалося, що знаходячись в гостях у знайомого, підозрюваний викрав його газонокосарку.

Зловмисника, яким був 29-річний чоловік, викрили, а викрадене майно поліцейські розшукали та повернули власникам. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України.

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Новости Днепра про Затримали жителя Дніпропетровщини, який майже тиждень вечорами таємно заходив Українська

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