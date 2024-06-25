Затримали одного із причетних до катування та позбавлення волі ексвійськового в Дніпрі

Одного із нападників затримали.

Поліція встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового у Дніпрі. Одного із них затримали.

Мова йде про події, які розгорнулися 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького в Дніпрі, коли група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків побила ексвійськового й надягнула на них кайданки.

За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження – за незаконне позбавлення волі та катування.

Одразу після скоєння злочину поліціянти допитали потерпілого та свідків події. Правоохоронці з’ясували, що до подій причетні декілька осіб. Їхні особи поліція встановила. Одного з активних учасників подій затримали.

У результаті опрацювання доказів була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях. Мова йде про Миколу Тищенка, якому 25 червня оголосили про підозру.

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