Затримали мешканця Дніпра, який убив 13-річного хлопчика

У серпні чоловік вбив 13-річного підлітка, поки його батьків не було вдома.

Про це розповіли в прокуратурі Дніпропетровської області.

17 жовтня у Дніпрі правоохоронці проводили затримання 60-річного чоловіка. Виявилося, що арештований вбив 13-річного хлопчика.

Як розповіли в прокуратурі, у 60-річного чоловіка був конфлікт з родиною загиблого. У серпні він прийшов додому до своїх знайомих, впевнився, що батьків підлітка немає вдома та вистрелив в дитину. Після чого він наніс численні удари ножем по тілу дитини. На жаль, від отриманих трамв хлопець помер на місці.

Більше двох місяців правоохоронці розшукували вбивцю. Під час обшуків в квартирі підозрюваного та його гаражі, знайшли гранати, пістолети, набої та холодну зброю.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

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