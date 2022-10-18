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Затримали мешканця Дніпра, який убив 13-річного хлопчика

Сьогодні 16:06
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У серпні чоловік вбив 13-річного підлітка, поки його батьків не було вдома.

Новости Днепра про Затримали мешканця Дніпра, який убив 13-річного хлопчика

Про це розповіли в прокуратурі Дніпропетровської області. 

17 жовтня у Дніпрі правоохоронці проводили затримання 60-річного чоловіка. Виявилося, що арештований вбив 13-річного хлопчика. 

Як розповіли в прокуратурі, у 60-річного чоловіка був конфлікт з родиною загиблого. У серпні він прийшов додому до своїх знайомих, впевнився, що батьків підлітка немає вдома та вистрелив в дитину. Після чого він наніс численні удари ножем по тілу дитини. На жаль, від отриманих трамв хлопець помер на місці. 

Більше двох місяців правоохоронці розшукували вбивцю. Під час обшуків в квартирі підозрюваного та його гаражі, знайшли  гранати, пістолети, набої та холодну зброю.
 

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Новости Днепра про Затримали мешканця Дніпра, який убив 13-річного хлопчика

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Новости Днепра про Затримали мешканця Дніпра, який убив 13-річного хлопчикаУкраїнська

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