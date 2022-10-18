Затримали мешканця Дніпра, який убив 13-річного хлопчика

Про це розповіли в прокуратурі Дніпропетровської області.
17 жовтня у Дніпрі правоохоронці проводили затримання 60-річного чоловіка. Виявилося, що арештований вбив 13-річного хлопчика.
Як розповіли в прокуратурі, у 60-річного чоловіка був конфлікт з родиною загиблого. У серпні він прийшов додому до своїх знайомих, впевнився, що батьків підлітка немає вдома та вистрелив в дитину. Після чого він наніс численні удари ножем по тілу дитини. На жаль, від отриманих трамв хлопець помер на місці.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.
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