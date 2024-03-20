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Затримали хулігана, який обстріляв вагон трамваю у центрі Дніпра

Сьогодні 16:12
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Знайшли хулігана, який обстріляв вагон трамвая.

Новости Днепра про Затримали хулігана, який обстріляв вагон трамваю у центрі Дніпра

Ввечері 17 березня невідомий обстріляв салон трамвая. Підозрюваний, проходячи біля вагона на вулиці Курчатова, здійснив декілька пострілів в бік транспорту. На щастя, пасажири, які знаходились всередині не постраждали, повідомили у Нацполіції.

Як зазначили правоохоронці, до них звернулися водій і кондуктор трамвая, які розповіли про інцидент. Через злочинні дії підозрюваного пошкоджено скло у вагоні. 

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції встановили та розшукали причетного до події чоловіка. Ним виявився 39-річний житель Дніпропетровщини. Правоохоронці вилучили у підозрюваного пневматичну зброю.

Нині підозрюваний під вартою. Йому оголосили підозру за статтею про хуліганство.

Новости Днепра про Затримали хулігана, який обстріляв вагон трамваю у центрі Дніпра

Новости Днепра про Затримали хулігана, який обстріляв вагон трамваю у центрі Дніпра

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Новости Днепра про Затримали хулігана, який обстріляв вагон трамваю у центрі ДніпраУкраїнська

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