Затримали хулігана, який обстріляв вагон трамваю у центрі Дніпра

Ввечері 17 березня невідомий обстріляв салон трамвая. Підозрюваний, проходячи біля вагона на вулиці Курчатова, здійснив декілька пострілів в бік транспорту. На щастя, пасажири, які знаходились всередині не постраждали, повідомили у Нацполіції.
Як зазначили правоохоронці, до них звернулися водій і кондуктор трамвая, які розповіли про інцидент. Через злочинні дії підозрюваного пошкоджено скло у вагоні.
Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції встановили та розшукали причетного до події чоловіка. Ним виявився 39-річний житель Дніпропетровщини. Правоохоронці вилучили у підозрюваного пневматичну зброю.
Нині підозрюваний під вартою. Йому оголосили підозру за статтею про хуліганство.
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