Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе

Сьогодні п'ятий день роботи McDonald's у Дніпрі після річної перерви.

Нагадаємо, двері закладів у нашому місті відкрилися 25 квітня.

З перших годин роботи під ресторанами швидкого харчування утворилися величезні черги. Уже п’ятий день – а охочих скуштувати БігМак не менше.

Так, на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе.

Про це повідомляє dnepr.info.

Затори тягнуться від китайської стіни.

Нагадаємо, раніше ми писали: Кілометрові черги навіть в дощ та під час тривоги: на Перемозі люди продовжують “штурм” McDonald’s.

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