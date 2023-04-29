Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе

Нагадаємо, двері закладів у нашому місті відкрилися 25 квітня.
З перших годин роботи під ресторанами швидкого харчування утворилися величезні черги. Уже п’ятий день – а охочих скуштувати БігМак не менше.
Так, на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе.
Про це повідомляє dnepr.info.
Затори тягнуться від китайської стіни.
Нагадаємо, раніше ми писали: Кілометрові черги навіть в дощ та під час тривоги: на Перемозі люди продовжують “штурм” McDonald’s.
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