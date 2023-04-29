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  • Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе

Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе

Сьогодні 16:31
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Сьогодні п'ятий день роботи McDonald's у Дніпрі після річної перерви.

Новости Днепра про Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе

Нагадаємо, двері закладів у нашому місті відкрилися 25 квітня

З перших годин роботи під ресторанами швидкого харчування утворилися величезні черги. Уже п’ятий день – а охочих скуштувати БігМак не менше.

Так, на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе.

Про це повідомляє dnepr.info.

Затори тягнуться від китайської стіни.

Новости Днепра про Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе

Новости Днепра про Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе

Нагадаємо, раніше ми писали: Кілометрові черги навіть в дощ та під час тривоги: на Перемозі люди продовжують “штурм” McDonald’s.

Читайте також:

Новости Днепра про Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivеУкраїнська Новости Днепра про Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivеРусский

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