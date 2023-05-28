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  • Затопило базар та утворюються міні-озера: Дніпро накрило потужною зливою з градом (ВІДЕО)

Затопило базар та утворюються міні-озера: Дніпро накрило потужною зливою з градом (ВІДЕО)

Сьогодні 14:33
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У Дніпрі знову бушує негода.

Новости Днепра про Затопило базар та утворюються міні-озера: Дніпро накрило потужною зливою з градом (ВІДЕО)

Чомусь зливи та гроза не поспішають покидати Дніпро. У місті чутно грім, а у деяких районах вже заливає дощем та засипає градом. 

Ось така ситуація в середмісті Дніпра. Дощ такий сильний, що вода не встигає стікати до дощоприймачів, а на дорогах утворюються калюжі, які більше схожі на озера. 

У тих районах, де ще зливи немає, на небі видно страшезні чорні хмари, які скоро принесуть дощ. Тому краще посидіти дома або хоча б вдягати гумове взуття та брати з собою парасолю. 

А ось на Боброва затопило місцевий ринок. Сьогодні напевне будемо без покупок. 

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