Затопило базар та утворюються міні-озера: Дніпро накрило потужною зливою з градом (ВІДЕО)

У Дніпрі знову бушує негода.

Чомусь зливи та гроза не поспішають покидати Дніпро. У місті чутно грім, а у деяких районах вже заливає дощем та засипає градом.

Ось така ситуація в середмісті Дніпра. Дощ такий сильний, що вода не встигає стікати до дощоприймачів, а на дорогах утворюються калюжі, які більше схожі на озера.

У тих районах, де ще зливи немає, на небі видно страшезні чорні хмари, які скоро принесуть дощ. Тому краще посидіти дома або хоча б вдягати гумове взуття та брати з собою парасолю.

А ось на Боброва затопило місцевий ринок. Сьогодні напевне будемо без покупок.

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