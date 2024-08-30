Засипали боєприпасами: у Нікопольському районі через ворожі атаки постраждали четверо людей

Через обстріли Дніпропетровщини постраждали три жінки та чоловік.

Ворог протягом п’ятниці 30 серпня закидував Нікопольщину боєприпасами з БпЛА і гатив по району з артилерії.

Під ударами знаходилися Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Постраждали три жінки і 52-річний чоловік. Усі лікуватимуться вдома, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Виникло декілька займань. Горіла суха трава, та вогонь вже загасили. Пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередач.

Потрощені 15 приватних осель, з десяток господарських споруд, одна – знищена. Загинуло 20 голів свійської птиці.

На решті території області було спокійно.

Нагадаємо, росіяни тричі намагалися знищити пожежно-рятувальну частину у Нікополі.

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