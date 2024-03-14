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Засудили шпигуна, який шукав у Дніпропетровській області HIMARS

Сьогодні 18:38
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На Дніпропетровщині засудили ворожого шпигуна.

Новости Днепра про Засудили шпигуна, який шукав у Дніпропетровській області HIMARS

Суд визнав винним жителя Нікопольського району у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, повідомили в обласній прокуратурі. 

Як уточнили в СБУ, чоловік намагався виявити можливі бойові позиції артилерії ЗСУ на прифронтовій території області. Насамперед його цікавили місця базування реактивних артсистем HIMARS та високоточних гаубиць М777.

Також російський агент фіксував наслідки повітряних атак РФ по енергооб’єктах у південній частині регіону. Інформацію про ворожі “прильоти” фігурант відправляв росіянам, аби ті змогли планувати нові удари.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника ще у жовтні 2022 року. Зібрані проти чоловіка докази надали під час суду, який визнав шпигуна винним у державній зраді та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про Засудили шпигуна, який шукав у Дніпропетровській області HIMARSУкраїнська

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