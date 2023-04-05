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Застрелив дитину та розчленував брата: у Дніпрі судитимуть серійного вбивцю

Сьогодні 14:12
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У Дніпрі судитимуть небезпечного злочинця.

Новости Днепра про Застрелив дитину та розчленував брата: у Дніпрі судитимуть серійного вбивцю

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області. 

Так, ще у серпні 2022 року чоловік забрався в помешкання свого знайомого, щоб вкрасти його майно. Втім, у той момент вдома був 13-річний пасинок господаря. Дитина намагалася зупинити грабіжника, але той вистрелив в його сторону, а потім декілька разів вдарив хлопчика ножем. Від отриманих травм підліток помер на місці. 

Пізніше вбивцю затримали, але як виявилося під час слідства, підозрюваний позбавив життя ще декількох людей. 

Затриманий вбив та розчленував власного брата, а потім підробив документи, щоб забрати його житло собі. Ба більше, злочинець хотів знову очолювати місцевий гаражний кооператив, тому вирішив “ліквідувати” чоловіка, який займав цю посаду. Підозрюваний наніс потерпілому декілька ударів ножем, а потім сховав тіло в гаражі.

Наразі серійний вбивця знаходиться під вартою. Якщо його вину доведуть, то він проведе за ґратами решту свого життя. 

Також в прокуратурі з’ясовують причетність до вбивств рідного сина обвинуваченого, який міг допомагати своєму батькові. 

Новости Днепра про Застрелив дитину та розчленував брата: у Дніпрі судитимуть серійного вбивцю

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Новости Днепра про Застрелив дитину та розчленував брата: у Дніпрі судитимуть серійного вбивцюУкраїнська

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