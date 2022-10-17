Застосунок, сайт та табло: як у Дніпрі можна дізнатися розклад громадського транспорту

Дізнатись, як швидко приїде потрібний трамвай, тролейбус чи маршрутка у Дніпрі можна на спеціальних табло на зупинках. Але вони не завжди працюють, іноді зависають і більшість із них показує лише прибуття «рогатих», а не маршруток та трамваїв. Інша справа – застосунок у смартфоні та сайти, де є розклад руху транспорту Дніпра.

Подивитися розклад громадського транспорту Дніпра можна одразу на кількох платформах. Так дізнатися, як ходитиме трамвай чи тролейбус можна на сайті комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». З переліку трамваєм або тролейбусів потрібно вибрати номер потрібного маршруту і клікнувши по ньому користувач зможе подивитися інтервал руху «рогатих» та «рейкових».

Минулого року у Дніпрі запрацював застосунок «D-Transport» від КП «Дніпровський електротранспорт». Дані про рух транспорту надходять у «програму» від сигналу GPS-трекерів, встановлених у автобусах, трамваях та тролейбусах. Є варіанти програми для тих, хто любить Android та віддає перевагу iPhone

Easyway – найбільш популярний застосунок для транспорту. Було запущено близько 10 років тому. Можна відстежувати транспорт не лише у Дніпрі, а й у інших містах. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, але є також реклама. Крім розкладу руху, додаток також допомагає прокласти оптимальний маршрут до місця призначення, підказує, яким транспортом краще дістатися і навіть показує пройдений шлях пішки та на транспорті. Доступно для iOS та Android.

Програма CityBus допомагає визначити, де знаходиться транспорт і побудувати потрібний маршрут з урахуванням пересадок. Дорогу до пункту призначення програма відразу маркує певним кольором, щоб користувач не переплутав його з іншими. У застосунку можна подивитися швидкість автобуса та напрямок його руху із зупинками. Доступно не лише для користувачів Дніпра, а й для інших міст України. Працює лише з Android.

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