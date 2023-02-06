Заснув з цигаркою: на Дніпропетровщині чоловік ледь не згорів у власному ліжку

У мешканця Кам’янського опіки кінцівок, але його життю більше нічого не загрожує. Рятувальники закликають бути обережними з вогнем.
Нагадаємо, на ранок 6 січня вогнеборці повідомили про 2 надзвичайних ситуації на Дніпропетровщині. А у Дніпрі невідомі знову двічі за одну ніч мінували будівлю СБУ.
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