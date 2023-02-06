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  • Заснув з цигаркою: на Дніпропетровщині чоловік ледь не згорів у власному ліжку

Заснув з цигаркою: на Дніпропетровщині чоловік ледь не згорів у власному ліжку

Сьогодні 12:04
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На Дніпропетровщині чоловік ледь не загинув через недопалок.

Повідомляється, що пожежу вдалося загасити сусідам до приїзду рятувальників. Попередньо відомо, що 68-річний чоловік заснув в своєму ліжку з цигаркою. Пізніше вогонь поширився квартирою, пише місцеве видання “Sobitie“.

Рятувальники, які приїхали на місце події винесли постраждалого чоловіка з будинку, де на нього чекали медики швидкої. 

Новости Днепра про Заснув з цигаркою: на Дніпропетровщині чоловік ледь не згорів у власному ліжку

Новости Днепра про Заснув з цигаркою: на Дніпропетровщині чоловік ледь не згорів у власному ліжку

У мешканця Кам’янського опіки кінцівок, але його життю більше нічого не загрожує. Рятувальники закликають бути обережними з вогнем.

Нагадаємо, на ранок 6 січня вогнеборці повідомили про 2 надзвичайних ситуації на Дніпропетровщині. А у Дніпрі невідомі знову двічі за одну ніч мінували будівлю СБУ.

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Новости Днепра про Заснув з цигаркою: на Дніпропетровщині чоловік ледь не згорів у власному ліжкуУкраїнська Новости Днепра про Заснув з цигаркою: на Дніпропетровщині чоловік ледь не згорів у власному ліжкуРусский

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