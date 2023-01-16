Захищаючи Україну, загинув воїн з Кам’янського Андрій Васильченко

Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов.
«Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника», – йдеться у повідомленні.
Андрій Васильченко народився 26 травня 1975 року у Дніпродзержинську. В 1993 році закінчив ПТУ №4. Тривалий час працював водієм 12-го маршруту та водієм далекобійником.
У чоловіка залишилися дружина, син, мати та брат.
Прощання з Андрієм відбудеться 16 січня о 10:15 за адресою: вулиця Воїнів-афганців, 2. Панахида пройде об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вулиця Сергія Слісаренка, 34).
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