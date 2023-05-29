Заряжайте гаджеты: где сегодня в Днепре не будет света

Речь идет об абонентах, питание которым поставляет ЦЭК. Все из-за проведения плановых работ.
Зарядите устройства заранее. Об этом пишет ЦЭК.
С 8:00 до 17:00 электроэнергии не будет следующим адресам:
Если же вы столкнулись с незапланированным отключением и являетесь абонентом ЦЭК – обратитесь по одному из номеров:
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