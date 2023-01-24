Заряджати чи ні: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Тому графіки діють. Перевірити, коли світло можуть вимкнути у вас, можна тут.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області, що надала НЕК “Укренерго”, дозволяють проводити відключення в стабілізаційних графіках. Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитися з графіком можна тут. Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили в ДТЕК.
Якщо ви абонент Центральної енергетичної компанії (ЦЕК), перевіряйте ймовірність відключень тут.
Але однаково радимо зарядити телефони, ноутбуки та повербанки!
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