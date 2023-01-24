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Заряджати чи ні: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Сьогодні 11:44
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Сьогодні, 24 січня, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення.

Новости Днепра про Заряджати чи ні: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Тому графіки діють. Перевірити, коли світло можуть вимкнути у вас, можна тут.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області, що надала НЕК “Укренерго”, дозволяють проводити відключення в стабілізаційних графіках. Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитися з графіком можна тут. Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили в ДТЕК.

Якщо ви абонент Центральної енергетичної компанії (ЦЕК), перевіряйте ймовірність відключень тут.

Але однаково радимо зарядити телефони, ноутбуки та повербанки!

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Новости Днепра про Заряджати чи ні: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світлаУкраїнська

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