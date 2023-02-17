Заряджати чи ні: чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло

Заряджати чи ні - вічне питання:)

Сьогодні, 17 лютого, у Дніпрі та області не планують вимикати світло. Адже на сьогодні ліміти від НЕК “Укренерго” для Дніпропетровської області відсутні.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Але є нюанс:

Мережі НЕК “Укренерго” пошкоджені через обстріли. Щоб запобігти перевантаженню, можемо обмежувати електропостачання в певних енерговузлах. Такі обмеження будуть відбуватися згідно зі стабілізаційними графіками, – йдеться у повідомленні.

Тому про всяк випадок тримайте зарядженими телефони та повербанки.

Вистоїмо та переможемо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 тролейбусів та трамваїв.

Читайте також:

Українська

Автор: