Заряджати чи ні: чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло

Сьогодні, 17 лютого, у Дніпрі та області не планують вимикати світло. Адже на сьогодні ліміти від НЕК “Укренерго” для Дніпропетровської області відсутні.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Але є нюанс:
Мережі НЕК “Укренерго” пошкоджені через обстріли. Щоб запобігти перевантаженню, можемо обмежувати електропостачання в певних енерговузлах. Такі обмеження будуть відбуватися згідно зі стабілізаційними графіками, – йдеться у повідомленні.
Тому про всяк випадок тримайте зарядженими телефони та повербанки.
Вистоїмо та переможемо!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 тролейбусів та трамваїв.
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