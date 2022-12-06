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Заряджайте все: у Дніпрі та області в будь-який момент можуть вимкнути світло

Сьогодні 12:57
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Сьогодні, 6 грудня, у Дніпрі та області тривають екстрені відключення електрики.

Новости Днепра про Заряджайте все: у Дніпрі та області в будь-який момент можуть вимкнути світло

Тому графіки не діють – світло може зникнути у будь-який момент.

За словами Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОВА, критична інфраструктура заживлена, проте котельні та насосні станції можуть вимикатися під час відключень світла. Вони поновлюватимуть роботу щойно електрика повернеться.

Енергетикам потрібен час, щоб відновити систему після чергових ударів росіян. Вони працюють без зупину. Ми маємо допомагати, щоб втиснутися у ліміт споживання електрики від “Укренерго” і повернутися до планових відключень, – написав Валентин Резніченко.

Та закликав усіх заощаджувати і завжди тримати зарядженими телефони та повербанки.

Нам усім слід заощаджувати, заощаджувати і знову заощаджувати. Вмикати електроприлади по черзі. Споживати лише життєво необхідний мінімум. І при кожній нагоді заряджати усі мобільні пристрої та повербанки. І тримати запас води. Вистоїмо і переможемо! – зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

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Новости Днепра про Заряджайте все: у Дніпрі та області в будь-який момент можуть вимкнути світлоУкраїнська

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