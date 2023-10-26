Заряджайте все: у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло багатьом мешканцям

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 08:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 26 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі вимкнуть світло на 12 годин: де саме.
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