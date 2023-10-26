Заряджайте все: у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло багатьом мешканцям

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 26 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Квартальна: 22-32 (парні);

вул. Інженерна: 8, 10;

вул. Казакевича: 5, 7;

вул. Гавриленка: 8-А;

просп. Олександра Поля: 82-Д, 84, 86, 88, 90, 92-А, 94-Б, 96-Б, 98, 100-А, 102-Г, 104, 106, 110.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі вимкнуть світло на 12 годин: де саме.

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